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Глава Госдепа США пояснил Зеленскому, что ядерное оружие не для него

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Запросы главы киевского режима Владимира Зеленского предоставить ядерное оружие в качестве гарантии безопасности, если Украину в ближайшем будущем не примут в НАТО, беспочвенны. Как сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News, такие требования не является «серьезными» и «реалистичными».

По его мнению, размещение ядерного оружия на Украине не решит проблему Киева «в том виде, в каком они ее видят».

«Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше – и я не думаю, что это решает их проблему, как они ее видят. Я думаю, что у него есть фундаментальная проблема, и это нормально… как вы завершите конфликт, который длится и будет продолжаться, и который не приведет внезапно к новой войне через год, два или три года? Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие – это ответ на данную проблему», – констатировал Рубио.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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