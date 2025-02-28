Трамп пообещал Зеленскому оружие, но не много

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским высказался за продолжение поставок оружия на Украину, но в меньших объемах, чем это было ранее. При этом американский лидер подчеркнул, что прежде, чем обсуждать этот вопрос, необходимо завершить этот конфликт.

«Да, мы пошлем еще оружие. Но мы рассчитываем не посылать много оружия. Мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. В целом на ваш вопрос ответ – да, но мы рассчитываем, что много посылать не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о поставках оружия в случае срыва мирных переговоров.

«Дайте мне сначала заключить сделку», – заявил Трамп на вопрос о гарантиях безопасности Украине, а также в ходе брифинга заявил, что Зеленский «играет с Третьей мировой войной»

«Я не хочу думать о безопасности прямо сейчас, нам надо сначала заключить сделку. За последнюю неделю по две-три тысячи солдат потерь с обеих сторон», – подчеркнул президент США.

Трамп обратил внимание, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, и, по его словам, российский лидер тоже готов заключить сделку.

Стоит отметить, что Зеленский несколько раз пытался выскать претензии в адрес Трампа, который со своей стороны жестко прерывал главу киевского режима.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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