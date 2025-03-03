российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 марта 2025, 14:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

У Польши нет денег на радиопоглощающее покрытие для истребителей F-16

Фото: lockheedmartin.com

У Польши нет денег на оплату радиопоглощающего покрытия для закупленных в США истребителей F-16. Об этом сообщают местные СМИ.

Министерство национальной обороны Польши направило письмо в адрес военного авиазавода №2, который занимается техническим обслуживанием F-16. В документе говорится, что средств для оплаты покрытия самолетов специальным составом, снижающим возможность их обнаружения радарами противника, нет.

«Мы хотим покупать [истребители] F-35 и не можем покрасить F-16?", – прокомментировал информацию бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько.

Известно, что в настоящее время на вооружении у польских военно-воздушных сил находятся 48 истребителей F-16.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

Почетный караул ВС Сербии примет участие в Параде Победы в Москве / На митинге в Афинах протестующих разгоняли слезоточивым газом / Евросоюз собирается заключить крупнейшую сделку с Индией / В Норвегии могут провести новый референдум по вступлению в ЕС / Напавшие на консульство РФ в Марселе отправлены под домашний арест / Эрдоган высказался о перспективах мира на Украине / Лондон предложит Трампу вариант размещения миротворцев на Украине / В Кремле назвали самозванцем «верховного представителя» Шмидта и выступили в защиту президента Республики Сербской

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Европа,