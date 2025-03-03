У Польши нет денег на радиопоглощающее покрытие для истребителей F-16

У Польши нет денег на оплату радиопоглощающего покрытия для закупленных в США истребителей F-16. Об этом сообщают местные СМИ.

Министерство национальной обороны Польши направило письмо в адрес военного авиазавода №2, который занимается техническим обслуживанием F-16. В документе говорится, что средств для оплаты покрытия самолетов специальным составом, снижающим возможность их обнаружения радарами противника, нет.

«Мы хотим покупать [истребители] F-35 и не можем покрасить F-16?", – прокомментировал информацию бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько.

Известно, что в настоящее время на вооружении у польских военно-воздушных сил находятся 48 истребителей F-16.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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