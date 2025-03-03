Трамп анонсировал собственное великое заявление

Президент США Дональд Трамп анонсировал собственное «грандиозное» заявление завтра, 4 марта. При этом американский лидер не уточнил, о чем именно идет речь.

«Завтра вечер будет большим. Скажу, как есть», – заявил Трамп в своей соцсети после поста о событиях на Украине и фейковых новостях своих оппонентов относительно его действий.

Судя по сообщениям американской прессы, завтра, 4 марта, президент США выступит на совместном заседании обеих палат конгресса. Не исключено, что Трамп затронет не только внутриамериканские проблемы.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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