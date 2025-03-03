российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 марта 2025, 20:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп анонсировал собственное великое заявление

Фото из архива CNN

Президент США Дональд Трамп анонсировал собственное «грандиозное» заявление завтра, 4 марта. При этом американский лидер не уточнил, о чем именно идет речь.

«Завтра вечер будет большим. Скажу, как есть», – заявил Трамп в своей соцсети после поста о событиях на Украине и фейковых новостях своих оппонентов относительно его действий.

Судя по сообщениям американской прессы, завтра, 4 марта, президент США выступит на совместном заседании обеих палат конгресса. Не исключено, что Трамп затронет не только внутриамериканские проблемы.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Вашингтон не исключил возобновление переговоров с Зеленским, но при определенных условиях / «Не думаю, что в таком формате следует продолжать...» Зеленский признал свою вину в скандале в Белом доме / Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине / Минфин США: ресурсная сделка с Украиной ушла с повестки дня / В США прошла церемония вручения кинопремии «Оскар» / Украина не получит денег от США, пока Зеленский «не придет с миром» / Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО / СМИ: Трамп задумался над прекращением поставок оружия Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,