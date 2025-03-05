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Среда, 5 марта 2025, 09:35 мск

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США собираются построить гигантский газопровод на Аляске

Фото: Pixabay

США планируют построить на Аляске крупнейший газопровод в мире. Об этом завил президент Дональд Трамп.

«Моя администрация также работает над строительством гигантского газопровода на Аляске», – сказал американский лидер в своем выступлении перед Конгрессом.

По его словам, это будет крупнейший газопровод в мире, а в его строительство придется вложить триллионы долларов. Глава Белого дома добавил, что в проекте выразили заинтересованность Япония, Южная Корея и другие страны.

«Это будет поистине грандиозно», – отметил Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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