ФРГ достигла предела возможностей в поставках вооружений для Киева из запасов бундесвера. Об этом заявил представитель министерства обороны Германии, слова которого приводит ТАСС.

«Вы знаете, что уже были такие поставки [оружия] из запасов Бундесвера на Украину. Но естественный предел достигнут, поскольку речь идет об укреплении обороноспособности самой Европы в новых существующих условиях и сотрудничестве с другими странами для обеспечения их выгодных позиций», – сказал представитель немецкого оборонного ведомства, отвечая на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия Киеву, таких как ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ с начала конфликта на Украине предоставили Киеву военную и другую помощь в общей сложности почти на 44 млрд евро.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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