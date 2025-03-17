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Понедельник, 17 марта 2025, 09:05 мск

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Европа не спешит делиться яйцами с США

Европейские страны не смогут покрыть дефицит яиц в США. В ЕС также есть трудности с продукцией из-за птичьего гриппа, а масштабным поставкам мешают экспортные ограничения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на европейские СМИ.

США на фоне дефицита яиц из-за птичьего гриппа обратились за помощью к Нидерландам, Дании, Швеции и Финляндии. В Хельсинки заявили, что ранее переговоров с Вашингтоном о доступе этой продукции на экспортный рынок не велось. «Когда нет согласованных правил, начать экспорт непросто», – рассказали в Финской ассоциации птицеводов.

К тому же Европа сама испытывает трудности из-за птичьего гриппа. В Швеции также заявили, что вряд ли будут экспортировать яйца в Соединенные Штаты, поскольку это затруднительно из-за различных экспортных ограничений и нехватки продукции для внутреннее потребления.

Традиционно США в таких случаях закупали яйца в Канаде, однако из-за торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, увеличения поставок от канадских птицефабрик не предвидится.

Эпидемия птичьего гриппа разразилась в США с осени прошлого года. Жертвами вируса стали десятки миллионов несушек. Цены на куриные яйца в американских магазинах выросли почти в три раза. Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении нескольких крупнейших производителей на предмет ценового сговора.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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