Венгрия намерена блокировать все решение относительно включения Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Я ясно дал понять на сегодняшней встрече, что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС) не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года», – цитирует Сийярто РИА «Новости».

При этом глава МИД Венгрии напомнил, что без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя, и назвал «возмутительными» попытки главы МИД Украины Андрея Сибиги и ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЕС выставить проблему с притеснением закарпатских венгров как искусственную и заявить, что Будапешт якобы не имеет права даже критиковать действия украинских властей.

Ранее британская пресса сообщала со ссылкой на источники, что Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по антироссийским санкциям.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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