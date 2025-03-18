В Швейцарских Альпах разбился самолет, есть погибшие

Небольшой самолет потерпел крушение в Альпах. По предварительным данным, погибли три человека.
Авиакатастрофа произошла на юго-востоке Швейцарии. Самолет Extra EA-400 направлялся из коммуны Самедан в Данию.
Воздушное судно рухнуло через две минуты после взлета на окраине деревни Ла-Пунт-Чамуэшч. Самолет выгорел полностью. На месте работают экстренные службы.
На данный момент известно о трех погибших, их личности устанавливаются. Проводится расследование причин произошедшего.
Швейцария, Зоя Осколкова
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