В Турции арестовали 37 человек за публикации в соцсетях

В Турции 37 человек были задержаны за публикацию провокационных постов в социальных сетях. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы», – заявил Ерликая.

19 марта турецкая полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу после обыска в его доме. Местные СМИ сообщают, что происходящее вокруг градоначальника связано с расследованием дела о коррупции.

По сообщению губернатора провинции Стамбул, в целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции в период с 19 по 23 марта запрещаются любые митинги, демонстрации и акции протеста. Имамоглу считался главным соперником на выборах президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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