Взрыв на электроподстанции в Лондоне оставил без света 16 тысяч домов и аэропорт

В пригороде Лондона прогремел взрыв на электроподстанции. В результате без света остался аэропорт Хитроу и несколько тысяч жилых домов.

Сильный взрыв произошел на подстанции в Хейсе, за ним последовал мощный пожар. На месте работает 70 пожарных расчетов. Из зоны риска эвакуировали 150 человек.

Около 16 тысяч жилых зданий остались без света. Власти рекомендуют жильцам не покидать своих домов, а также закрыть окна и двери.

Аэропорт Хитроу приостановил работу. Несколько сотен человек застряли в воздушной гавани. Предполагается, что блэкаут продлится весь день.

Причина пожара пока не установлена. По одной из версии, речь может идти о теракте.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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