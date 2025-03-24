В ходе беспорядков в Турции пострадали более 120 полицейских

В Турции полиция задержала более тысячи участников незаконных протестов. В ходе столкновений с демонстрантами пострадали более 120 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Власти запретили проводить в Стамбуле и нескольких городах любые митинги и демонстрации до 27 марта. Однако это не остановило протестующих, которые жгут файеры, бросаются бутылками с зажигательной смесью и, вооружившись палками и камнями, вступают в бой с правоохранителями. Министр уточнил, что у участников протестов конфисковали кислоту, топоры и ножи, а также другие опасные предметы.

«В ходе незаконных акций с 19 по 23 марта задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями, – сообщил Ерликая. – На демонстрациях ранения получили 123 полицейских».

Накануне суд санкционировал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Прокуратура Стамбула выдвинула обвинения в отношении Имамоглу и еще 99 подозреваемых в «руководстве преступной организацией», «участии в преступной организации», «вымогательстве», «взяточничестве», «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», «незаконном получении персональных данных» и «фальсификации результатов тендеров».

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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