российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 09:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Аналитики спрогнозировали удар «китайским шоком» по экономике КНР

Фото Pixabay

«Китайский шок», который пережили западные страны в начале XXI века, теперь грозит экономике КНР. Рабочая сила в Поднебесной перестает быть дешевой, что грозит переносом производства в страны, где зарплаты рабочих ниже. Об этом пишет Financial Times.

В начале 2000-х производство из западных стран переместилось в китайские провинции, где труд был значительно дешевле. Однако теперь ситуация изменилась, заработные платы в КНР стабильно растут, из-за чего крупные фабрики переезжают в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Индонезия.

«В последние десятилетия Китай пользовался своим конкурентным преимуществом в плане наличия многочисленной рабочей силы... и действительно стал ведущим мировым производителем трудоемких товаров. Теперь эта игра окончена», – уверен Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии.

Занятость в 12 трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности с 2011 по 2019 год сократилась примерно на 14%. За тот же период количество рабочих мест в текстильной промышленности упало на 40%. С 2019 по 2023 год в тех же 12 секторах не стало еще 3,4 млн рабочих мест.

Западные страны преодолели «китайский шок» за счет развития экономики потребления и динамичной сферы услуг. Власти КНР же продолжают настаивать на том, что передовое производство останется основой модели роста экономики. В свою очередь аналитики полагают, что производство в высокотехнологичных экспортных отраслях будет менее трудоемким и не обеспечит достаточного количества рабочих мест для избытка рабочей силы.

Тем временем, расширение автоматизации и использования робототехники может решить проблемы, связанные с быстрым старением и сокращением рабочей силы в Китае. Молодые рабочие очень неохотно берутся за грязную, тяжелую и утомительную работу. В результате спрос на автоматизацию и робототехнику будет становиться все более и более насущным.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Китай

В Китае ученого приговорили к смертной казни за шпионаж / Китай, Россия и Иран проведут переговоры по ядерной проблеме / Кремль прокомментировал призыв Трампа о полном отказе от ядерного оружия / В юге Тайваня произошел пожар на атомной электростанции / Китай обещал принять ответные меры на повышение пошлин США / США всё-таки введут дополнительные пошлины для Китая, Мексики и Канады / В Китае рассказали о попытках США рассорить Пекин и Москву / Китай приветствовал переговоры в Саудовской Аравии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, Китай,