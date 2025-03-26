Аналитики спрогнозировали удар «китайским шоком» по экономике КНР

«Китайский шок», который пережили западные страны в начале XXI века, теперь грозит экономике КНР. Рабочая сила в Поднебесной перестает быть дешевой, что грозит переносом производства в страны, где зарплаты рабочих ниже. Об этом пишет Financial Times.

В начале 2000-х производство из западных стран переместилось в китайские провинции, где труд был значительно дешевле. Однако теперь ситуация изменилась, заработные платы в КНР стабильно растут, из-за чего крупные фабрики переезжают в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Индонезия.

«В последние десятилетия Китай пользовался своим конкурентным преимуществом в плане наличия многочисленной рабочей силы... и действительно стал ведущим мировым производителем трудоемких товаров. Теперь эта игра окончена», – уверен Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии.

Занятость в 12 трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности с 2011 по 2019 год сократилась примерно на 14%. За тот же период количество рабочих мест в текстильной промышленности упало на 40%. С 2019 по 2023 год в тех же 12 секторах не стало еще 3,4 млн рабочих мест.

Западные страны преодолели «китайский шок» за счет развития экономики потребления и динамичной сферы услуг. Власти КНР же продолжают настаивать на том, что передовое производство останется основой модели роста экономики. В свою очередь аналитики полагают, что производство в высокотехнологичных экспортных отраслях будет менее трудоемким и не обеспечит достаточного количества рабочих мест для избытка рабочей силы.

Тем временем, расширение автоматизации и использования робототехники может решить проблемы, связанные с быстрым старением и сокращением рабочей силы в Китае. Молодые рабочие очень неохотно берутся за грязную, тяжелую и утомительную работу. В результате спрос на автоматизацию и робототехнику будет становиться все более и более насущным.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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