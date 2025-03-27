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Четверг, 27 марта 2025, 22:05 мск

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Парижское разочарование Зеленского: Европа не соглашается направить свои войска на Украину

Архив, скрин видео офиса президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает, что Европа должна направить войска на Украину, но парижский саммит проукраинской коалиции не хочет обсуждать эту тему.

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско», – заявил Зеленский, но при этом признал, что даже обсуждение отправки миротворцев НАТО на Украину идет «не очень активно».

По его словам, у этой идеи есть как сторонники, так и категорические противники. По поводу возможного ввода в Украину контингента Франции и Британии, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский сказал, что пока конкретики мало.

«Есть много предложений от лидеров, и их стало больше. Что касается действий, модальности этого контингента, что он может, как его применять, кто будет этим управлять – много вопросов. Мало ответов», – с сожалением констатировал Зеленский.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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