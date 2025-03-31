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Путь к разложению: Евросоюз переживает «дарвиновский момент»

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз переживает «дарвиновский момент», но речь идет не об эволюции, а о разложении. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя публикацию британской газеты Financial Times о намерении Брюсселя усилить давление на Будапешт из-за позиции венгерских властей.

«Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в военный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны сопротивляться, даже если они хотят наказать нас», – констатировал Орбан (цитата по ТАСС).

Ранее на саммитах Евросоюза Венгрия отказывалась поддержать общее заявление в поддержку Украины, предусматривающее продолжение военной помощи и ускорение процесса приема этой страны в ЕС.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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