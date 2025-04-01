российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 апреля 2025, 21:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп за год увеличил свой капитал почти вдвое

Фото из архива CNN

Президент США Дональд Трамп за год почти удвоил свой капитал. По данным американского журнала Forbes, теперь стоимость его активов составляет $5,1 млрд.

Издание пришло к выводу, что президент США нарастил стоимость активов за счет «своих ярых последователей». «Сначала Трамп продал акции своей убыточной платформы социальных сетей, оставив себе долю, стоящую примерно столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая. Затем он продвинул свои криптовалютные предложения, что добавило сотни миллионов ликвидности. Быть королем выгодно», – пишет Forbes.

Самый дорогой актив Трампа – Trump Media and Technology Group ($2,6 млрд), который принес в 2024 году убыток в $401 млн.

Активы американского лидера в недвижимости оцениваются в $1,1 млрд.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

Американский лидер разочарован Путиным и Зеленским – Белый дом / США ввели санкции против компаний трех государств за поставку беспилотников в Россию / Москва передала США и ООН данные о нарушениях Киевом моратория на обстрелы / США не отдают России оплаченные авиазапчасти на 500 млн долларов / Трамп выразил недовольство Киевом и Москвой – Белый дом / Бравада Трампа: США вряд ли выйдут из НАТО / Зеленский отказывается от американской военной помощи в кредит / Россияне считают Трампа хитрым

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Финансы, Экономика, США,