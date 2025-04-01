Трамп за год увеличил свой капитал почти вдвое

Президент США Дональд Трамп за год почти удвоил свой капитал. По данным американского журнала Forbes, теперь стоимость его активов составляет $5,1 млрд.

Издание пришло к выводу, что президент США нарастил стоимость активов за счет «своих ярых последователей». «Сначала Трамп продал акции своей убыточной платформы социальных сетей, оставив себе долю, стоящую примерно столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая. Затем он продвинул свои криптовалютные предложения, что добавило сотни миллионов ликвидности. Быть королем выгодно», – пишет Forbes.

Самый дорогой актив Трампа – Trump Media and Technology Group ($2,6 млрд), который принес в 2024 году убыток в $401 млн.

Активы американского лидера в недвижимости оцениваются в $1,1 млрд.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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