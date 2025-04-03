США планируют испытать новое гиперзвуковое оружие дальнего действия

США планируют провести испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в 2025 году. Об этом заявил программный директор армии США по ракетам и космосу Фрэнк Лозано.

«Армия США запланировала на декабрь испытание своего гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW)», – цитирует Лозано издание Defense News.

Предположительно, первыми гиперзвуковые возможности получат подразделения на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Ранее войска США уже получили все оборудование для LRHW, за исключением реальных боевых снарядов. Планировалось, что ракеты поступят в распоряжение военных осенью 2023 года, однако несколько неудачных испытаний вынудили Пентагон отложить планы по развертыванию гиперзвукового оружия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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