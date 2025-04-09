В Казахстане снизилось число банковских карт из-за ограничений для иностранцев

В Казахстане наблюдается снижение числа банковских карт. Одной из причин являются ограничения, введенные для иностранных граждан, в том числе россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Нацбанка страны.

Банки Казахстана в феврале 2025 года резко сократили число выпущенных карт международных платежных систем (МПС). На 1 марта 2025 года было выпущено 54,1 млн штук, показатель за месяц уменьшился на 4,6%.

Это максимальное снижение по меньшей мере с начала 2022 года, когда россияне стали массово открывать в Казахстане карты после ухода из страны Visa и Mastercard. Всего за это время число карт в обращении сокращалось лишь четыре раза, но меньшими масштабами – в январе 2022 года (на 1,7%), в феврале 2022 года (на 3,3%), в мае 2022 года (на 1%) и в ноябре 2024 года (на 0,6%).

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ввело несколько ограничений для нерезидентов. Так банкам запретили выдавать иностранцам карты сроком действия более 12 месяцев. Кроме того, все клиенты кредитных организаций не могут иметь более пяти карт в одном банке или более трех карт в каждом из трех разных банков без прохождения проверки на риски отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

По словам экспертов, не только банки начали закрывать ранее выданные на более длительные сроки карты. Так и сами клиенты, у которых было открыто более пяти карт в одном банке или которые находятся на территории Казахстана незаконно, могли начать сами закрывать карты, чтобы избежать возможных проверок со стороны банков.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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