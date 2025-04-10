ЕС грозит Греции прекращением финансирования из-за нарушения прав мигрантов

Европейский союз расследует 12 дел о возможном нарушении прав мигрантов в Греции. Брюссель угрожает Афинам прекратить финансирование.
Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) расследует 12 дел о нарушении прав человека. Предполагается, что греческие пограничники и миграционные службы высылали тысячи нелегалов через сухопутные и морские границы страны, таким образом, нарушая Конвенцию ООН о статусе беженцев и международное право.
Frontex ожидает выполнения Грецией всех рекомендаций. В противном случае будет рассмотрен вопрос о сокращении выделяемых средств в рамках совместных проектов.
Правительство Греции отрицает эти обвинения.
Брюссель, Зоя Осколкова
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