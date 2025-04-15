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Вашингтон заблокировал антироссийское заявление «Большой семерки»

Фото: pixabay.com

Вашингтон блокировал заявление «Большой семерки» G-7 с осуждением российской атаки на Сумы, где, по данным Минобороны России, проходило военное совещание командования ВСУ с участием западных инструкторов.

Как передает Bloomberg, в заявлении G7 планировалось подчеркнуть, что атака на Сумы является доказательством, что Россия полна решимости продолжать войну.

По сведениям агентства, Вашингтон объяснил свое решение намерение продолжить переговоры Москвой об урегулировании украинского конфликта.

В при этом представители Канады заявили, что без США этоn проект заявления G7 невозможно принять.

Накануне в министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что пока Москва и Вашингтон не согласовали ключевые параметры соглашения об урегулировании украинского конфликта. Комментируя удар по Сумам, глава МИД РФ подчеркивал, что у российских военных есть доказательства, что там была очередная «сходка» украинских и западных военных.

По данным министерства обороны РФ, в Сумах были ликвидированы свыше 60 боевиков ВСУ. «Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», – подчеркивали при этом в оборонном ведомстве.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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