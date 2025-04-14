«Там была очередная «сходка»: глава МИД России прокомментировал удар по Сумам

Российские войска нанесли удар по украинским Сумам на основе информации о нахождении там киевских и западных военачальников, которые координируют удары в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», – подчеркнул Лавров.

Министр также обратил внимание на данные газеты «Нью-Йорк таймс», которая недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. «Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», – констатировал он.

Вместе с тем глава МИД России отметил, что Киев продолжает размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре, что международное гуманитарное право категорически запрещает. «Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается», – добавил Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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