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Антироссийский план Каллас на 40 млрд евро провалился

Фото: ec.europa.eu

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас была вынуждена отказаться от своего плана по выделению нового транша финансовой помощи Киеву в размере 40 млрд евро. Об этом пишет газета Público, публикацию которой цитирует ТАСС.

Как уточняется, Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых союзников в ЕС – Франция, Испания и Италия выступили против.

Изначально Каллас предлагала план военной помощи Украине на 40 млрд евро, которые должны были бы выделяться странами ЕС пропорционально объемам их экономик. По итогам саммита ЕС в Брюсселе 20 марта инициатива Каллас провалилась.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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