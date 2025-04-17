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Четверг, 17 апреля 2025, 11:10 мск

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В США на заводе по производству ракетных двигателей прогремел взрыв

В США на предприятии военно-промышленного концерна Northrop Grumman прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в штате Юта, на заводе Innovation Systems, где производятся твердотопливные ракетные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков.

В результате здание было разрушено, но возгорания не произошло. Причины произошедшего устанавливаются.

Руководство компании заявило об отсутствии серьезных травм у сотрудников, которые на момент происшествия работали в здании и рядом с ним.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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