В США на заводе по производству ракетных двигателей прогремел взрыв

В США на предприятии военно-промышленного концерна Northrop Grumman прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел в штате Юта, на заводе Innovation Systems, где производятся твердотопливные ракетные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков.
В результате здание было разрушено, но возгорания не произошло. Причины произошедшего устанавливаются.
Руководство компании заявило об отсутствии серьезных травм у сотрудников, которые на момент происшествия работали в здании и рядом с ним.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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