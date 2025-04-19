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Суббота, 19 апреля 2025, 12:41 мск

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В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в аварию

В Казахстане автобус с юными футболистами попал в аварию. Один человек погиб на месте, 16 подростков попали в больницу.

ДТП произошло на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты». Дети ехали из города Павлодар в Астану на соревнования. Водитель автобуса обгонял грузовик, но не справился с управлением, транспорт опрокинулся.

Тренер юниоров получил смертельные травмы. 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей.

По факту гибели человека возбудили уголовное дело. Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили правоохранительные органы, поэтому полицейские не сопровождали автобус.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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