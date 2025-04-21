Жертвами ударов США по столице Йемена стали более десяти человек

В результате авиаударов, которые военные США нанесли по столице Йемена – Сане, погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает передает телеканал «Аль-Арабийя».

Американская авиация атаковала столичный регион Йемена в ночь на понедельник. Хуситы сообщили, что жертвами налета стали 12 человек, еще более 30 получили различные ранения.

Ранее американские военные нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена, который используется для поставок нефтепродуктов. Там, по данным хуситов, погибли не менее 74 человек и 171 человек получил ранения.

В середине марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по позициям хуситов.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube