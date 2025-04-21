российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 апреля 2025, 11:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Жертвами ударов США по столице Йемена стали более десяти человек

Фото: lockheedmartin.com

В результате авиаударов, которые военные США нанесли по столице Йемена – Сане, погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает передает телеканал «Аль-Арабийя».

Американская авиация атаковала столичный регион Йемена в ночь на понедельник. Хуситы сообщили, что жертвами налета стали 12 человек, еще более 30 получили различные ранения.

Ранее американские военные нанесли авиаудар по порту Рас-Иса на западе Йемена, который используется для поставок нефтепродуктов. Там, по данным хуситов, погибли не менее 74 человек и 171 человек получил ранения.

В середине марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по позициям хуситов.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

В Йемене 33 человека погибли при ударе США по нефтяному порту / Верховный суд России приостановил запрет на афганский «Талибан» / США планируют вывести свои войска из Сирии / Трамп пригрозил ударом по ядерным объектам Ирана / Посол Сирии попросил убежище в России / Вашингтон озвучил Ирану новый ультиматум / Американская угроза: иранская армия приведена в состояние повышенной боеготовности / Более 20 человек погибли в результате ударов по сектору Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, США,