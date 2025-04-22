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Сигнал из Вашингтона: Рубио в последний момент отказался от поездки в Лондон

Государственный секретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей Киева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

«Госсекретарь Рубио – очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны», – пояснила Брюс, слова которого цитирует ТАСС.

«В данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», – добавила дипломат.

Предполагается, что на переговорах в британской столице будет присутствовать Кит Келлог, спецпосланник по Украине, который курирует контакты Вашингтона с Владимиром Зеленским и украинским руководством.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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