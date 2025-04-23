Вашингтон раскрыл, от кого зависит мир на Украине

Мирное урегулирование на Украине зависит от Киева и Москвы. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы стараемся помочь всем положить этому конец. Россия и Украина, возможно, слишком далеки друг от друга (в позициях), но я надеюсь, что это не так. Мы должны быть оптимистами. Мы должны стараться сделать все возможное, чтобы сблизить две стороны. Я надеюсь, что мы преуспеем в этом», – пояснил Рубио (цитата по «Интерфаксу») в интервью порталу The Free Press.

«Но, в конечном счете, все зависит не от нас. Все зависит от России и Украины», – констатировал глава американского Госдепа.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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