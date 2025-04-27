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Следующая неделя будет решающей: госсекретарь США высказался об урегулировании на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в урегулировании кризиса на Украине. По его словам, в Вашингтоне намерены оценить перспективы собственного участия в переговорах.

Судя по публикациям американской прессы, которая цитирует слова Рубио, может быть принято решение о выходе США из переговорного процесса. Как сказал глава госдепа, у Вашингтона сейчас есть основания как для оптимизма, так и причины для беспокойств по Украине.

Рубио также отметил, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать урегулированию на Украине.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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