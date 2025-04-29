Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину, в противном случае эта страна «очень скоро будет разгромлена». Об этом американский лидер заявил в интервью журналу The Atlantic.

«Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – подчеркнул Трамп (здесь и далее цитата по ТАСС).

В то же время президент США считает, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе. «Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе», – отметил он.

Отвечая на вопрос, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне Владимира Зеленского, американский лидер открестился от главы киевского режима.

«Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины – да. Но необязательно на стороне Зеленского», – сказал Трамп, добавив, что у него были «трудные времена» с главой киевского режима, имея в виду скандал в Овальном кабинете, когда неадекватное поведение Зеленское стало причиной его выдворения из Белого дома.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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