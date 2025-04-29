российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 апреля 2025, 20:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заявил, что хочет спасти Украину от полного разгрома

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину, в противном случае эта страна «очень скоро будет разгромлена». Об этом американский лидер заявил в интервью журналу The Atlantic.

«Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – подчеркнул Трамп (здесь и далее цитата по ТАСС).

В то же время президент США считает, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе. «Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе», – отметил он.

Отвечая на вопрос, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне Владимира Зеленского, американский лидер открестился от главы киевского режима.

«Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины – да. Но необязательно на стороне Зеленского», – сказал Трамп, добавив, что у него были «трудные времена» с главой киевского режима, имея в виду скандал в Овальном кабинете, когда неадекватное поведение Зеленское стало причиной его выдворения из Белого дома.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Россия уже начала прямые переговоры с Киевом – Лавров / Над Белгородской областью сбит украинский дрон / Российские войска близки к полному окружению Красноармейска / В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне наступления ВС РФ / Захарова назвала киевский режим «террористической ячейкой» / Россия проинформировала США о майском перемирии / Трамп расстроен по поводу Москвы и Киева – Белый дом / Киев сделал заявление о перемирии в юбилей Великой Победы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,