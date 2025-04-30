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В Китае 17 человек пострадали при взрыве

В Китае 17 человек получили различные травмы из-за взрыва в здании. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания CNR.

Взрыв прогремел в одном из кварталов города Тайюань, административного центра китайской провинции Шаньси.

По предварительным данным, пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Трое пострадавших получили легкие травмы и покинули больницу после осмотра.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Причины взрыва устанавливаются.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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