В Китае 17 человек пострадали при взрыве

В Китае 17 человек получили различные травмы из-за взрыва в здании. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания CNR.
Взрыв прогремел в одном из кварталов города Тайюань, административного центра китайской провинции Шаньси.
По предварительным данным, пострадали 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Трое пострадавших получили легкие травмы и покинули больницу после осмотра.
На месте проводится поисково-спасательная операция. Причины взрыва устанавливаются.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»