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Среда, 30 апреля 2025, 17:44 мск

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Эрдоган надеется, что объявленное Путиным перемирие проложит путь к постоянному миру на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Анкара рассчитывает, что объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, откроет дорогу к постоянному миру на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы надеемся, что это временное прекращение огня будет расширяться и откроет дверь к постоянному миру. Мы с самого начала говорили, что война между Россией и Украиной может завершиться только справедливым и прочным миром и никогда не теряли надежды на это», – цитирует Эрдогана ТАСС.

«Эта война дорого обошлась всем, и больше всех потеряли Россия и Украина. У справедливого мира не может быть проигравших», – добавил турецкий лидер.

По его мнению, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе «сторонам важно укреплять взаимное доверие».

Анкара, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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