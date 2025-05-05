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В Китае перевернулись четыре прогулочных судна, есть погибшие

В Китае опрокинулись сразу четыре прогулочных судна, на двух из которых находились туристы. По последним данным, погибли 10 человек.

Инцидент произошел на реке Лючун в китайском городе Цяньси. В общей сложности перевернулись четыре лодки.

На одном судне находились два члена экипажа и 38 туристов, на втором – два сотрудника и 35 отдыхающих. Еще две лодки в этот момент были у берега, на них находились семь членов экипажа.

Отмечается, что на данный момент найдены все 84 человека, оказавшиеся в воде. В результате ЧП погибли 10 человек.

Причины происшествия устанавливаются, проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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