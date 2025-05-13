Спецпосланники Трампа Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул на переговоры России и Украины – Reuters

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог в четверг, 15 мая, отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины по урегулированию военного конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что может приехать в Стамбул 15 мая на переговоры Москвы и Киева. Сегодня в Госдепе США заявили, что официального решения о визите Трампа в Стамбул, где могут состояться переговоры России и Украины, пока нет.

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома в свою очередь заявил CNN, что визит Трампа в Стамбул на переговоры Москвы и Киева зависит от участия в них президента РФ Владимира Путина. «Сейчас все очень динамично», – сказал источник, отметив, что «никто не знает», что случится в четверг.

Возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий Украине предложил президент России Владимир Путин на брифинге 11 мая. Киев в ответ потребовал для начала прекратить все боевые действия на 30 дней. После того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта, Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговоры с Россией. Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с президентом России в Стамбуле 15 мая. При этом он продолжает настаивать на прекращении огня со стороны России в качестве условия начала переговоров.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая, однако отказался раскрыть состав делегации России. По его словам, состав российской делегации будет объявлен, «как только президент посчитает это нужным».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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