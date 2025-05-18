В Сомали в результате теракта погибли 11 человек

В Сомали неизвестный совершил теракт. По последним данным, погибли 11 человек, десятки получили ранения.

Нападение было совершено в Могадишо на военной базе Дамааньо. Террорист привел в действие взрывное устройство во время процесса набора новобранцев в сомалийскую национальную армию, он попал на базу вместе с другими кандидатами.

На данный момент известно об одиннадцати погибших, еще несколько десятков получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы. Район оцеплен.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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