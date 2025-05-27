На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

В Китае произошел взрыв на химическом предприятии. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает Центральное телевидение КНР, ЧП произошло на заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке страны.

Взрыв прогремел в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. На место прибыли пожарные и автомобили скорой помощи. О числе пострадавших данных пока нет. Проводится спасательная операция.

Причины взрыва устанавливаются. Проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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