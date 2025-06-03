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На турецком курорте опечатали 174 отеля из-за пожарных требований

В турецкой Анталье закрыли 174 гостиницы, несоответствующие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили местные власти.

Масштабные проверки отелей в Турции начались после крупного пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в провинции Болу, когда погибли более 70 человек. Владельцам 1200 гостиниц предписали срочно устранить выявленные нарушения. Речь идет о небольших хостелах и частных гостевых домах вместимостью 40 тысяч туристов, за лето они могут принять до миллиона отдыхающих.

Власти установили крайний срок на соблюдение требований до 31 мая. Не все отельеры успели устранить нарушения, поэтому было принято решение о закрытии 174 гостиниц, передает РИА «Новости».

Владельцев отелей предупредили об ответственности за работу без разрешения.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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