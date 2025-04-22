В Турции более 1200 отелей оказались под угрозой закрытия

В Турции по итогам масштабных проверок пожарной безопасности под угрозой закрытия оказались 1200 гостиниц. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инспекторы провели рейды по пожарной безопасности в Анталье. Владельцам 1200 гостиниц предписали срочно устранить выявленные нарушения. Речь идет о небольших хостелах и частных гостевых домах вместимостью 40 тысяч туристов, за лето они могут принять до миллиона отдыхающих.

Отельеры заявили, что не могут выполнить требования. В частности, в стране не хватает огнеупорных дверей, на которые необходимо заменить обычные, но взять их попросту негде. Владельцы гостиниц просят пролить сроки до конца туристического сезона.

Однако власти не хотят идти на уступки и рисковать имиджем Турции как одной из главных туристических стран мира. Проверки проводились после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в провинции Болу, тогда погибли более 70 человек.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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