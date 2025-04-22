российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 апреля 2025, 16:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции более 1200 отелей оказались под угрозой закрытия

В Турции по итогам масштабных проверок пожарной безопасности под угрозой закрытия оказались 1200 гостиниц. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инспекторы провели рейды по пожарной безопасности в Анталье. Владельцам 1200 гостиниц предписали срочно устранить выявленные нарушения. Речь идет о небольших хостелах и частных гостевых домах вместимостью 40 тысяч туристов, за лето они могут принять до миллиона отдыхающих.

Отельеры заявили, что не могут выполнить требования. В частности, в стране не хватает огнеупорных дверей, на которые необходимо заменить обычные, но взять их попросту негде. Владельцы гостиниц просят пролить сроки до конца туристического сезона.

Однако власти не хотят идти на уступки и рисковать имиджем Турции как одной из главных туристических стран мира. Проверки проводились после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в провинции Болу, тогда погибли более 70 человек.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Турция

В Стамбуле завершились российско-американские переговоры / Турция приостановит экспорт лимонов из-за заморозков / Шесть человек пострадали на пожаре в пятизвездочном отеле в Мармарисе / В Турции почти 650 человек отравились шаурмой / В Турции при пожаре в отеле погибли два человека / В ходе беспорядков в Турции пострадали более 120 полицейских / Суд отправил под арест мэра Стамбула / Генконсульство призвало россиян к осторожности в Стамбуле из-за протестов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Туризм, Турция,