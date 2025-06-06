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Китайцы заводят дрожжи в качестве домашних питомцев

Фото: Freepik

Среди жителей Китая приобретает популярность новый тренд на статичных домашних питомцев. Люди заводят дрожжи вместо кошек и собак.

Наибольшую популярность дрожжи в качестве питомцев приобрели среди студентов и офисных сотрудников. Содержание животных обходится дорого, чего не могут позволить себе учащиеся, а также требует много времени, дефицит которого испытывают работающие люди.

Дрожжи не требуют особого ухода, лишь немного муки, воды и сахара, и довольно быстро развиваются, пузырятся и выделяют аромат брожения. Процесс занимает всего несколько часов.

По словам психотерапевтов, хозяева таких «статичных питомцев» испытывают чувство умиротворения и заботы. При этом таким образом китайцы избегают стрессовых ситуаций, ведь дрожжи не болеют и не требуют постоянного уделения внимания.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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