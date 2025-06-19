Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытания

В США в ходе испытания взорвался космический корабль Starship компании SpaceX. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на полигоне Starbase. Во время статического огневого испытания первая ступень ускорителя ракеты-носителя Starship 36 взорвалась, а на второй ступени началась утечка топлива.

На кадрах с места происшествия видно, как передняя часть ракеты внезапно раскрывается, после чего изображение на экране на вспыхивает белым светом. Далее всю площадку охватывают языки пламени.

В конце мая сообщалось, что космический корабль Starship потерпел крушение во время тестового запуска. Ракета стартовала с площадки Starbase в Техасе и через полчаса после запуска связь со второй ступенью корабля была потеряна.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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