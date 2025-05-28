Девятый испытательный полет лунного корабля Starship завершился неудачей

Космический корабль Starship американской корпорации SpaceX потерпел крушение во время тестового запуска. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Произошло быстрое незапланированное разрушение. Специалисты проанализируют полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску», – говорится в сообщении.

Ракета стартовала с площадки Starbase в Техасе во вторник вечером. Через полчаса после запуска связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была также зафиксирована утечка топлива, а грузовой отсек не открылся полностью, из-за чего не удалось вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы Starlink.

Предыдущий запуск Starship также завершился неудачей, связь с главным блоком была потеряна через несколько минут. Сгорающие в атмосфере обломки могли наблюдать жители в США, на Багамах и в Доминиканской Республике.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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