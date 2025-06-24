В Британии два медведя сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине

В Великобритании два медведя сбежали из зоопарка и съели недельный запас меда в ближайшем магазине. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказали в зоопарке Wildwood Devon в графстве Кент, два молодых медведя Миш и Люси покинули вольер и направились в продуктовый магазин, который находился неподалеку. Там животные съели недельный запас меда и другие закуски.

Примерно, через час медведей удалось изловить и вернуть в зоопарк. Отмечается, что животные не проявляли агрессии к людям и не представляли опасности. Медведей временно перевели в другое здание, чтобы проследить за их состоянием.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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