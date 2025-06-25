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Помощь Украине со стороны НАТО в текущем году может превысить 50 млрд евро – Рютте

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Помощь стран Североатлантического альянса Киеву до конца текущего года может превысить 50 млрд евро. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 млрд», – сказал Рютте (цитата по «Прайм») по итогам саммита стран блока в Гааге.

«Поэтому я оптимистично настроен. Но не буду делать прогнозов, хотя можно сказать, что окончательный результат будет позитивным», – добавил генсек НАТО.

Гаага, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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