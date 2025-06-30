В США шесть человек погибли в авиакатастрофе

В США потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли шесть человек. Проводится расследование.

Авария произошла в американском штате Огайо. Воздушное судно Cessna 441 рухнуло рядом с жилыми домами в населенном пункте Хауленд.

Отмечается, что самолет направлялся в город Бозмен в штате Монтана и разбился через семь минут после взлета.

Погибли два члена экипажа и четыре пассажира. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводят расследование причин произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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