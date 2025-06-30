российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 июня 2025, 10:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США шесть человек погибли в авиакатастрофе

В США потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли шесть человек. Проводится расследование.

Авария произошла в американском штате Огайо. Воздушное судно Cessna 441 рухнуло рядом с жилыми домами в населенном пункте Хауленд.

Отмечается, что самолет направлялся в город Бозмен в штате Монтана и разбился через семь минут после взлета.

Погибли два члена экипажа и четыре пассажира. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводят расследование причин произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Авиакатастрофы

Вылетел без разрешения: дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье / В Таиланде самолет упал на пляже, есть погибшие / В США в авиакатастрофе погибли четыре человека / В Швейцарских Альпах разбился самолет, есть погибшие / Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» / Авиакатастрофа в Вашингтоне: вертолет, врезавшийся в самолет, поднялся слишком высоко / В Вашингтоне лайнерам несколько раз приходилось уходить на второй круг из-за вертолетов / Выживших нет: Трамп выразил соболезнование семьям погибших в вашингтонской авиакатастрофе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы, США,