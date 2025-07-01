Ремилитаризация Европы выгодна США – исследование

США являются главным выгодополучателем переоснащения европейских стран вооружениями и военной техникой и сохранят за собой основную долю на европейском рынке вооружений. Такие выводы содержатся в исследовании Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

По оценке экспертов, в 2019-2024 годах доля США на европейском рынке вооружений составила 64%. На фоне украинского конфликта произошел рост по сравнению с 2015-2019 годами, когда США обеспечили только 52% поставок.

При этом увеличение доли США также ожидается после принятия решения на саммите НАТО о повышении военных расходов стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

«В этих условиях США представляются ключевым бенефициаром европейской ремилитаризации, которая также будет поставлена в зависимость от американских политических целей и ограничений, учитывая все больший сдвиг приоритетов в военном планировании США в направлении Индо-Тихоокеанского региона», – отмечается в исследовании, выдержки из которого приводит РИА «Новости».

«Можно ожидать, что доля США на европейском рынке оружия останется основной и в период 2026-2030 годы, и будет еще значительнее с учетом доли американских компонентов и работы американских подрядчиков в формально европейских проектах», – пояснили эксперты.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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