Трамп признал, что Россия справляется с санкциями, а Путин – профессионал

Президент США Дональд Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее западными санкциями. При этом американский лидер назвал главу российского государства Владимира Путина профессионалом.

«Мы много говорили о санкциях. Ему удавалось справляться с санкциями», – констатировал Трамп (цитата по ТАСС), говоря о разговоре с Путиным 3 июня.

«Но это довольно жесткие санкции», – добавил президент США, имея в виду возможность введения новых антироссийских рестрикций в связи с конфликтом на Украине.

«Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», – пояснил Трамп

«Они могут последовать», – повторил Трамп, обратив внимание, что президент России, по мнению американского лидера, «не в восторге» в связи с такой перспективой.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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