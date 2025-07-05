российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 июля 2025, 10:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп признал, что Россия справляется с санкциями, а Путин – профессионал

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее западными санкциями. При этом американский лидер назвал главу российского государства Владимира Путина профессионалом.

«Мы много говорили о санкциях. Ему удавалось справляться с санкциями», – констатировал Трамп (цитата по ТАСС), говоря о разговоре с Путиным 3 июня.

«Но это довольно жесткие санкции», – добавил президент США, имея в виду возможность введения новых антироссийских рестрикций в связи с конфликтом на Украине.

«Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», – пояснил Трамп

«Они могут последовать», – повторил Трамп, обратив внимание, что президент России, по мнению американского лидера, «не в восторге» в связи с такой перспективой.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки систем ПВО / В Крыму заявили о неформальных каналах поставок оружия Киеву / Путин и Трамп не обсуждали прекращение американских поставок оружия для Киева – Кремль / Путин подтвердил Трампу, что Россия не отступит от своих целей на Украине / Путин поздравил Трампа с Днем независимости и обсудил острые проблемы, в том числе Украину / Путин сообщил о предстоящем разговоре с Трампом / Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США / Украина осталась без американского оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Путин Владимир, Санкции против России, США,