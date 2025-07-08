В Китае арестовали восемь человек из-за массового отравления детей свинцом

В Китае произошло массовое отравление воспитанников детского сада. Правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых.

Инцидент произошел в провинции Ганьсу. Исследование показало, что в организм детей попал свинец. Тяжелый металл содержался в продуктах питания.

Опасное вещество обнаружили в красителе, который добавили в пироги и сосиски в тесте. Отмечается, что на упаковке ингредиента была маркировка, прямо запрещающая его использование в еде.

В результате пострадали 19 малышей. В рамках расследования директор детского сада привлечен к уголовной ответственности.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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