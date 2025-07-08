Вузы США могут потерять 1 млрд долларов из-за оттока иностранных студентов

Университеты США могут потерять до одного миллиарда долларов доходов из-за оттока иностранных студентов. Политика отношения к мигрантам Дональда Трампа отпугивает абитуриентов из других государств.

По данным Национального центра статистики образования США (NCES), в американских университетах доля иностранцев составляет более 15%, передает Financial Times. Потери грозят 75% вузов США уже в этом году, спад доходов прогнозируется на уровне не менее чем на 10%.

Как сообщает издание, ужесточение проверок абитуриентов, трудности в оформлении виз, задержания мигрантов на границе и в университетских кампусах среди студентов не вызывают доверие у иностранцев для поступления в высшие учебные заведения США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что необходимо предпринимать все меры для выполнения задачи по реализации крупнейшей в истории программы по депортации нелегальных мигрантов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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