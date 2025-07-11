Госсекретарь США сообщил о высокой вероятности личной встречи Трампа и лидера КНР

Глава американского Госдепартамента Марко Рубио после переговоров в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о высокой вероятности встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я говорю, что вероятность такой встречи высока, потому что оба лидера хотят этой встречи. Я уверен, что мы договоримся о дате, приемлемой для обеих сторон», – сказал Рубио, слова которого цитирует «Интерфакс».

Госсекретарь США назвал состоявшуюся ранее в этот день в Малайзии встречу с главой МИД КНР «позитивной и конструктивной». В то же время, по его словам, «предстоит много работы» над отношениями Вашингтона и Пекина, при этом есть ряд возможностей для достижения в этом прогресса.

Куала-Лумпур, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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