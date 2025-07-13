В США четыре человека пострадали при стрельбе на встрече выпускников

В США произошла перестрелка на встрече выпускников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Сообщение о стрельбе поступило в отделение полиции в городе Чаттануга в штате Теннесси. На место выехали правоохранители и бригады скорой помощи.
В общей сложности с огнестрельными ранениями госпитализированы четыре человека. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.
Стрелявший скрылся с места преступления. Полицейские устанавливают его мотивы и выясняют личность, проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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