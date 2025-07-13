российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 13 июля 2025, 15:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США четыре человека пострадали при стрельбе на встрече выпускников

В США произошла перестрелка на встрече выпускников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Сообщение о стрельбе поступило в отделение полиции в городе Чаттануга в штате Теннесси. На место выехали правоохранители и бригады скорой помощи.

В общей сложности с огнестрельными ранениями госпитализированы четыре человека. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Стрелявший скрылся с места преступления. Полицейские устанавливают его мотивы и выясняют личность, проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

В США пациент скончался от чумы / Трамп пообещал «кое-что» для России / Госсекретарь США сообщил о высокой вероятности личной встречи Трампа и лидера КНР / Глава МИД РФ назвал санкциями тарифы США / Рубио подтвердил, что поставки американского оружия на Украину идут по графику / В МИД России назвали «технической» паузу в диалоге Москвы и Вашингтона / Россия и США подтвердили настрой на поиск мирного разрешения конфликтов / Сенатор США обвинил ВСУ в неправильном использовании F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,