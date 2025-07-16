Венгрия потребовала ввести санкции против Украины

Официальный Будапешт внес в ЕС предложение о санкциях в отношении Украины из-за гибели венгерского гражданина в ходе попытки принудительной мобилизации. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня мы внесли предложение, чтобы ЕС внес в санкционный список тех, на ком лежит ответственность за смерть гражданина Венгрии в ходе попытки принудительного призыва на службу. Мы требуем, чтобы три официальных лица из Минобороны Украины и командования ВСУ, которые проводят эту мобилизацию, понесли ответственность», – подчеркнул Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, объяснив это, среди прочего, тем, что в этой стране зачастую не соблюдаются гражданские свободы. При этом, по его мнению, включение Украины в евроблок приведет к неизбежной войне с Россией.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube